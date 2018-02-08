Китайский спутник приблизился к европейскому спутнику связи Inmarsat-3F3

Так специалисты рассчитали, что полное сближение Shijian-17 и Inmarsat-3F3 должно произойти за сутки, а затем китайский аппарат начнет сближение с еще одним китайским космическим устройством военного назначения Chinasat-20.Стоит отметить, что Shijian-17 является проектом, финансированием которого занимались представители Китайской академией космических технологий. Аппарат получил в оснащение солнечные панели и литий-ионные накопители. Для ускорения имеются ионные двигатели. Вес спутника составляет примерно четыре тонны, а на орбиту его вывела тяжелая ракета-носитель Long March 5 во второй половине осени позапрошлого года.