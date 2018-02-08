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Китайский спутник приблизился к европейскому спутнику связи Inmarsat-3F3

Как сообщают представители компании Analytical Graphics, которая занимается отслеживанием космических аппаратов на орбите, китайский экспериментальный аппарат Shijian-17 практически сблизился с европейским спутником связи Inmarsat-3F3.

Китайский спутник приблизился к европейскому спутнику связи Inmarsat-3F3


Так специалисты рассчитали, что полное сближение Shijian-17 и Inmarsat-3F3 должно произойти за сутки, а затем китайский аппарат начнет сближение с еще одним китайским космическим устройством военного назначения Chinasat-20.

Стоит отметить, что Shijian-17 является проектом, финансированием которого занимались представители Китайской академией космических технологий. Аппарат получил в оснащение солнечные панели и литий-ионные накопители. Для ускорения имеются ионные двигатели. Вес спутника составляет примерно четыре тонны, а на орбиту его вывела тяжелая ракета-носитель Long March 5 во второй половине осени позапрошлого года.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:15
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