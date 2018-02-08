Тимирязевцы договоренности с крупными компаниями о сотрудничестве

Официальную часть мероприятия открыл, который является проректором университета по науке и инновационному развитию. От имени ректора он поздравил присутствующих с профессиональным праздником и со знаменательным событием. Белопухов сообщил, что теперь научно-исследовательский и учебный кластер сосредоточены в одном месте, а уже совсем скоро лаборатория и кафедра будут оснащены новыми и современным биотехнологическим, а также молекулярно-генетическим оборудованием для проведения исследований тканей на молекулярном и клеточном уровне и сельскохозяйственных культур растений. Проректор уверен, что разработки научных сотрудников, которые они создадут в новых условиях, станут в аграрной науке весомым словом тимирязевцев. Белопухов пожелал ученым растить достойную смену и вручил хрустальный ключ заведующему кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений Сократу Монахосу.провел экскурсию по новому корпусу и продемонстрировал лабораторию, а также климатические комнаты и учебные аудитории. Профессора кафедры тоже внесли значительный вклад в развитие мировой селекции, а также семеноводства овощных культур. В Государственном реестре селекционных достижений, зарегистрирована уникальная генетическая коллекция нескольких сортов капусты, устойчивая к трем вредоносным заболеваниям.Заместитель директора департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России, выразил уверенность, что РФ может развиваться не хуже, чем другие страны и даже опережать их в развитии. Шикалов заявил, что для этого уже сейчас существуют инструменты и механизмы для проведения прорывов, что позволит создать экспортные рынки. Мирон сообщил, что Тимирязевской академии они оказывают самое пристальное внимание и значительную финансовую поддержку. Заместитель директора говорит, что весьма приятно видеть ребят, которые будут учиться и генерировать свои идеи в стенах нового корпуса.Открытие нового лабораторного корпуса завершилось подписанием соглашений с несколькими партнерскими компаниями. На ферме для молодняка крупного рогатого скота Тимирязевской академии появятся самоочищающиеся полы от. Эта фирма за свой счет установит новейшее оборудование, которое обеспечит оптимальный микроклимат.Вот уже несколько лет, как продолжается совместная работа с компанией Олега Дерипаски. В День российской науки с Дерипаской также было подписано соглашение о подборе будущих кадров, подготовке, оценке и переподготовке кадрового состава предприятия.Также были подписаны договора о научно-техническом сотрудничестве с. С данными фирмами Тимирязевская академия сотрудничает уже давно и предоставила им 10 высококвалифицированных специалистов. Также, планируется начать проводить совместную работу в области генетики, селекции, методов диагностики болезней овощных культур и картофеля, разработки новых средств, а также методов защиты растений.Безусловно, такая лаборатория позволит уменьшить продолжительность процесса селекции сельскохозяйственных культур на много лет, что приведет к достижению весьма высоких результатов и смогут появиться высокоурожайные сорта и гибриды, которые будут устойчивы к болезням и вредителям, а также будут обладать конкурентоспособностью на внешнем и внутреннем рынках.Угощали присутствующих знаменитым Петровским пуншем, который был приготовлен из тимирязевского молока, а также ряженкой, творожной запеканкой и варенцом. Гостей встречал русский император Петр Алексеевич и благодарил тимирязевцев за преданность научным традициям, которые были заложены в его правление.тел.: +7(499) 976-20- 39моб.: +7(962) 912-30- 44