Анфиса Чехова побаловала поклонников откровенным фото из бани

Девушки идут в тренажерный зал, чтобы как следует позаниматься спортом, но попадают в парную. Об этом артистка написала поклонникам под своей публикацией. Звезда шоу-бизнеса разместила в Instagram откровенные фотоснимки, однако модератор данного ресурса их удалил, причислив к чрезмерно эротичным. Чехова не сдалась, разместив в своем аккаунте еще одну фотографию. По мнению телеведущей, каждый должен следить за собой, заниматься спортом, посещать баню. Но сама артистка не всегда этих правил придерживается, и очень часто позволяет себе всяческие вольности в питании, занятия в спортзале пропускает, что негативно сказывается на ее фигуре.Анфиса Чехова устанавливает правила, которые придумывает сама, но так и не придерживается их. Подписчики телезвезды не заставили себя ждать с оценкой поста. Менее, чем за сутки публикация собрала более 50 тысяч одобрительных отметок и множество положительных отзывов.