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Анфиса Чехова побаловала поклонников откровенным фото из бани

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова разместила в Instagram откровенное фото, на котором позирует в черном купальнике в бане. Как она сама написала, они с подругой любят ходить по вечерам в парную.

Анфиса Чехова побаловала поклонников откровенным фото из бани



Девушки идут в тренажерный зал, чтобы как следует позаниматься спортом, но попадают в парную. Об этом артистка написала поклонникам под своей публикацией. Звезда шоу-бизнеса разместила в Instagram откровенные фотоснимки, однако модератор данного ресурса их удалил, причислив к чрезмерно эротичным. Чехова не сдалась, разместив в своем аккаунте еще одну фотографию. По мнению телеведущей, каждый должен следить за собой, заниматься спортом, посещать баню. Но сама артистка не всегда этих правил придерживается, и очень часто позволяет себе всяческие вольности в питании, занятия в спортзале пропускает, что негативно сказывается на ее фигуре.

Анфиса Чехова устанавливает правила, которые придумывает сама, но так и не придерживается их. Подписчики телезвезды не заставили себя ждать с оценкой поста. Менее, чем за сутки публикация собрала более 50 тысяч одобрительных отметок и множество положительных отзывов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 21:00
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