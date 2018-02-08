ИИ будет искать затонувшие корабли

Стоит отметить, что в некоторых регионах Мирового океана на дне находится очень много затонувших кораблей пиратов, которые в свое время отобрали у богатых очень много различных драгоценностей. Беспилотники со встроенной технологией ИИ будут заниматься поиском пропавших кораблей и соответственно сокровищ, спрятанных в них.Монетизировать проект планируется через продажу найденных драгоценностей. Все необходимые данные для специалистов будет предоставлять нейросеть, которая сможет сама обучаться распознаванию различных предметов в условиях глубин океана. В качестве предохранителя от взломов данных с местонахождением сокровищ, разработчики планируют защитить их путем использования распределенного реестра.