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ИИ будет искать затонувшие корабли

Представители корпорации Deepwater Systems, которая расположена на территории государства Эквадор, разработали проект подводных беспилотных аппаратов, работающих на базе искусственного интеллекта. Таким образом, специалисты собираются задействовать эти устройства в поисках давно затонувших пиратских кораблей.

ИИ будет искать затонувшие корабли


Стоит отметить, что в некоторых регионах Мирового океана на дне находится очень много затонувших кораблей пиратов, которые в свое время отобрали у богатых очень много различных драгоценностей. Беспилотники со встроенной технологией ИИ будут заниматься поиском пропавших кораблей и соответственно сокровищ, спрятанных в них.

Монетизировать проект планируется через продажу найденных драгоценностей. Все необходимые данные для специалистов будет предоставлять нейросеть, которая сможет сама обучаться распознаванию различных предметов в условиях глубин океана. В качестве предохранителя от взломов данных с местонахождением сокровищ, разработчики планируют защитить их путем использования распределенного реестра.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:30
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