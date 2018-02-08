Apple запатентовала рисующий по воздуху стилус

Описание патента содержит информацию о гаджете, визуально схожим с простой ручкой. Ее кончик представлен специальным датчиком, фиксирующим передвижение по воздуху. За основу данной технологии взят принцип поворота экрана, включающий акселерометр. Так же, в комплекте с аппаратом будет поставляться специальная камера, посредством которой можно будет более точно фиксировать каждую линию в воздухе.Разработка подразумевает использование стилуса не только для рисования плоских изображений, но и полноценных трехмерных объектов. Специалистами компании отмечено, что гаджет может служить помощником не только опытным дизайнерам, но и рядовым пользователям. Относительно комплектации прибора, планируемого к выпуску уже в скором времени, дополнительной информации нет.Apple уже организовала выпуск стилусов, под названием – Pencil. Но их использование возможно только с iPad Pro. В новый аппарат заложили принципиально новые отличия от предшественника, останется только сходство по внешнему виду.