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Apple запатентовала рисующий по воздуху стилус

Компанией Apple запатентована новая модель стилуса, способного использовать воздух, в качестве основы для рисования. Как сообщил разработчик, информационные данные передаются с датчиков, на прибор портативного гаджета, посредством которого он подключается.

Описание патента содержит информацию о гаджете, визуально схожим с простой ручкой. Ее кончик представлен специальным датчиком, фиксирующим передвижение по воздуху. За основу данной технологии взят принцип поворота экрана, включающий акселерометр. Так же, в комплекте с аппаратом будет поставляться специальная камера, посредством которой можно будет более точно фиксировать каждую линию в воздухе.
Apple запатентовала рисующий по воздуху стилус


Разработка подразумевает использование стилуса не только для рисования плоских изображений, но и полноценных трехмерных объектов. Специалистами компании отмечено, что гаджет может служить помощником не только опытным дизайнерам, но и рядовым пользователям. Относительно комплектации прибора, планируемого к выпуску уже в скором времени, дополнительной информации нет.

Apple уже организовала выпуск стилусов, под названием – Pencil. Но их использование возможно только с iPad Pro. В новый аппарат заложили принципиально новые отличия от предшественника, останется только сходство по внешнему виду.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:45
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