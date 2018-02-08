Мексиканка Янет Гарсия – самая сексуальная ведущая прогноза погоды

Вот уже второй год подряд жительница Мексики Янет Гарсия возглавила рейтинг наиболее сексуальных ведущих передачи о прогнозе погоды. Благодаря точеной фигуре в обтягивающих нарядах 27-летняя Янет Гарсия очень быстро стала любимицей публики.Известно, что прогнозы погоды содержат стандартную информацию о возможных перепадах температуры и осадках, но, как оказалось, самые высокие рейтинги именно у Гарсиа.Совсем не удивительно, что телезрителю приглянулась именно Янет Гарсиа. Девушка достаточно усердно следит за своей фигурой, занимается спортом, а вещать с экранов телевизоров любит исключительно в обтягивающих платьях.Кстати, поклонники популярной телеведущей также имеют возможность любоваться ею в социальной сети. К примеру, на личную страницу в Instagram подписаны 5,6 млн человек. Чтобы подогревать интерес фанатов, Янет Гарсиа регулярно публикует фотоснимки достаточно откровенного содержания.