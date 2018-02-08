Мексиканка Янет Гарсия – самая сексуальная ведущая прогноза погоды
Обладательницей титула «Самая сексуальная ведущая прогноза погоды» стала жительница Мексики Янет Гарсия. 27-летняя мексиканка полюбилась зрителю настолько, что дважды возглавляла рейтинг наиболее сексуальных ведущих.
Вот уже второй год подряд жительница Мексики Янет Гарсия возглавила рейтинг наиболее сексуальных ведущих передачи о прогнозе погоды. Благодаря точеной фигуре в обтягивающих нарядах 27-летняя Янет Гарсия очень быстро стала любимицей публики.
Известно, что прогнозы погоды содержат стандартную информацию о возможных перепадах температуры и осадках, но, как оказалось, самые высокие рейтинги именно у Гарсиа.
Совсем не удивительно, что телезрителю приглянулась именно Янет Гарсиа. Девушка достаточно усердно следит за своей фигурой, занимается спортом, а вещать с экранов телевизоров любит исключительно в обтягивающих платьях.
Кстати, поклонники популярной телеведущей также имеют возможность любоваться ею в социальной сети. К примеру, на личную страницу в Instagram подписаны 5,6 млн человек. Чтобы подогревать интерес фанатов, Янет Гарсиа регулярно публикует фотоснимки достаточно откровенного содержания.
Вот уже второй год подряд жительница Мексики Янет Гарсия возглавила рейтинг наиболее сексуальных ведущих передачи о прогнозе погоды. Благодаря точеной фигуре в обтягивающих нарядах 27-летняя Янет Гарсия очень быстро стала любимицей публики.
Известно, что прогнозы погоды содержат стандартную информацию о возможных перепадах температуры и осадках, но, как оказалось, самые высокие рейтинги именно у Гарсиа.
Совсем не удивительно, что телезрителю приглянулась именно Янет Гарсиа. Девушка достаточно усердно следит за своей фигурой, занимается спортом, а вещать с экранов телевизоров любит исключительно в обтягивающих платьях.
Кстати, поклонники популярной телеведущей также имеют возможность любоваться ею в социальной сети. К примеру, на личную страницу в Instagram подписаны 5,6 млн человек. Чтобы подогревать интерес фанатов, Янет Гарсиа регулярно публикует фотоснимки достаточно откровенного содержания.