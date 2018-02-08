АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Мексиканка Янет Гарсия – самая сексуальная ведущая прогноза погоды

Обладательницей титула «Самая сексуальная ведущая прогноза погоды» стала жительница Мексики Янет Гарсия. 27-летняя мексиканка полюбилась зрителю настолько, что дважды возглавляла рейтинг наиболее сексуальных ведущих.

Мексиканка Янет Гарсия – самая сексуальная ведущая прогноза погоды


Вот уже второй год подряд жительница Мексики Янет Гарсия возглавила рейтинг наиболее сексуальных ведущих передачи о прогнозе погоды. Благодаря точеной фигуре в обтягивающих нарядах 27-летняя Янет Гарсия очень быстро стала любимицей публики.

Известно, что прогнозы погоды содержат стандартную информацию о возможных перепадах температуры и осадках, но, как оказалось, самые высокие рейтинги именно у Гарсиа.

Совсем не удивительно, что телезрителю приглянулась именно Янет Гарсиа. Девушка достаточно усердно следит за своей фигурой, занимается спортом, а вещать с экранов телевизоров любит исключительно в обтягивающих платьях.

Кстати, поклонники популярной телеведущей также имеют возможность любоваться ею в социальной сети. К примеру, на личную страницу в Instagram подписаны 5,6 млн человек. Чтобы подогревать интерес фанатов, Янет Гарсиа регулярно публикует фотоснимки достаточно откровенного содержания.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 20:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Больше половины россиян не против поделиться с
Анджелина Джоли учит своих дочерей жить для людей
Созданные учеными самые тонкие 3D-очки в мире
Национальный научный фонд США требует от
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил обсуждают тему
Ученые: Новая вакцина против холеры поможет
Сергея Глушко опубликовал в Instagram странное
Kepler NASA обнаружил самую массивную суперземлю
Обнаруженные Curiosity кристаллы гипса
Эксперты: Ностальгия облегчает чувство
Google Play устраняет неисправность функции
Японские фермеры вырастили бананы с вкусом
Ученые: Мозги людей с психическими расстройствами
Искусственный интеллект научили распознаванию
Apple Watch помогут диагностировать диабет с
NASA тестирует подводную лодку для поиска жизни в
Бывшая супруга Александра Серова развелась с ним,
Астронавты МКС провели первый турнир по
Ракете Falcon Heavy может стать космическим
Алена Свиридова отправилась на отдых в компании
Атомные космические часы от NASA помогут быстрее
Китайский спутник приблизился к европейскому
Ученые обнаружили фермент, отвечающий за сжигание
Анфиса Чехова побаловала поклонников откровенным
Молодая мама Юлия Савичева поведала поклонникам о
Apple запатентовала рисующий по воздуху стилус
ИИ будет искать затонувшие корабли
Мексиканка Янет Гарсия – самая сексуальная
Тимирязевцы договоренности с крупными компаниями
В России прошли испытания новых плазменных
Похудевшая Мария Кожевникова появилась на
Ученые определили опасность от любимчиков при
Фотография Ольги Бузовой в паспорте озадачила
Эксперты назвали лучшие смартфоны с ценником до
Intel выпустила микрокоды для чипов Skylake от
Белок и цинк дают силы иммунитету для борьбы с
Просмотреть все новости