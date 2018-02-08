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В России прошли испытания новых плазменных двигателей

По словам Николая Тестоедова, руководителя «ИСС имени Решетнева», специалисты предприятия провели успешные испытания плазменных двигателей СПД-140 для спутников. Об этом глава рассказал во время проведения мероприятия Singapore Airshow 2018.

В России прошли испытания новых плазменных двигателей


Также Тестоедов рассказал, что в будущем российские конструкторы намерены разработать дополнительные двигатели для спутников, а они в свою очередь позволили бы аппарату быстрее достигать нужной точки на орбите Земли.

Вполне возможно, что для таких целей будут использоваться и уже готовые плазменные двигатели СПД-140, тяга которых достигает отметки в 56 граммов. Благодаря увеличению силы тяги в семь или восемь раз, скорость выхода спутника на заданную орбиту Земли увеличится в таких же параметрах.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:32
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