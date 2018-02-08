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Похудевшая Мария Кожевникова появилась на премьере фильма «Лед» в бесформенном наряде

Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Лед» в бесформенной одежде.

Похудевшая Мария Кожевникова появилась на премьере фильма «Лед» в бесформенном наряде


Посмотреть кинофильм «Лед», продюсером которого стал Федор Бондарчук в кинотеатре «Октябрь» пришло много звездных гостей. Среди которых были замечены: похудевшая Алла Пугачева, Катерина Шпица, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Татьяна Лютаева и многие другие.

Мария Кожевникова тоже не стала исключением и с удовольствием посетила премьеру. Для данного мероприятия киноактриса и многодетная мама решила надеть популярную в этом сезоне плиссированную юбку с объемным серым свитером. Завершила свой образ артистка батальонами на каблуке, легким макияжем и небрежной укладкой.

В целом наряд смотрелся неплохо, но чересчур просто и слишком объемно. Стоит заметить, что Мария достаточно похудела после третьих родов, но по привычке носит свободные вещи. Сама Мария недавно рассказала, что ее тело пока еще далеко до идеала, но она останавливаться не собирается и продолжает работать над поставленной целью.

Актриса написала, что пока она не весит желаемых 53 кг, но очень благодарна за сыновей своему телу, а также добавила, что женщина прекрасна в любом весе, когда она счастлива.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:20
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