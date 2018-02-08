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Ксения Бородина не захотела приходить на бенефис Ольги Бузовой

Родной телеканал Ольги Бузовой - ТНТ в честь её Дня рождения решил устроить девушке самый настоящий бенефис.

Однако многие поклонники звезды уже подметили, что её коллега по телестройке Ксения Бородина туда так и не явилась.

Ксения Бородина не захотела приходить на бенефис Ольги Бузовой

Некоторые кадры уже просочились в интернет. И вот судя по ним, вел праздничное мероприятие еще один ведущий реалити-шоу Влад Кадони. На сцене блистали такие звезды, как Сосо Павлиашвили, Филипп Киркоров, а также Сергей Зверев, который водрузил Ольге корону на голову.

Также Бузову поздравили с прошедшим Днем рождения Виктория Боня, Андрей Малахов. Но только не Ксения Бородина.

Многочисленные фолловеры уже отметили, что успехи Бузовой Бородина переживает с трудом и недовольством.

Ксения Бородина не захотела приходить на бенефис Ольги Бузовой
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 18:45
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