Ксения Бородина не захотела приходить на бенефис Ольги Бузовой

Однако многие поклонники звезды уже подметили, что её коллега по телестройке Ксения Бородина туда так и не явилась.Некоторые кадры уже просочились в интернет. И вот судя по ним, вел праздничное мероприятие еще один ведущий реалити-шоу Влад Кадони. На сцене блистали такие звезды, как Сосо Павлиашвили, Филипп Киркоров, а также Сергей Зверев, который водрузил Ольге корону на голову.Также Бузову поздравили с прошедшим Днем рождения Виктория Боня, Андрей Малахов. Но только не Ксения Бородина.Многочисленные фолловеры уже отметили, что успехи Бузовой Бородина переживает с трудом и недовольством.