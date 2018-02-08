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Ученые определили опасность от любимчиков при достижении общих целей организации

Американскими учеными представлен отчет по исследованиям взаимоотношений на рабочем месте подчиненных и руководства. Основная цель - обнаружение слабых звеньев в условиях командной работы. Как рассказали специалисты, основной преградой, препятствующей достижениям общих целей, является фаворитизм, или наличие в коллективе любимчиков.

Исследовательской группой Джорджтаунского университета, при участии фирмы Penn Schoen Berland, проведены опросы в компаниях, различных по направлению своей деятельности. Анализ ответов натолкнул ученых на предположение, что у большинства респондентов, фаворитизм отмечен как самое процветающее явление. Следуют и объяснения, что они сами были свидетелями, когда успешное продвижение сопровождает любимцев руководства, у них самая успешная карьерная лестница.
Ученые определили опасность от любимчиков при достижении общих целей организации


Но есть и отрицательные моменты, подобные ситуации негативно влияют на работу самих компаний, так как у остальных работников пропадает желание работать. Итоги опроса ученых показали, что в 84% учреждений и организаций присутствует практика фаворитизма. И только 23% управленцев, основывают работу на личных предпочтениях, принимая решения. 9% честно признались, что на их карьерный рост повлияло налаживание с начальством хороших отношений.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:20
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