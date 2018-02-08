Эксперты назвали лучшие смартфоны с ценником до 13 тысяч рублей

Отмечается, что данный рейтинг специалисты сделали специально к старту выставки Mobile World Congress-2018. Так как там будет представлено много дорогих мобильных телефонов, то это явно не понравится обычным пользователям, которые не привыкли тратить большие деньги на потребительскую электронику.Сначала было выделено Xiaomi Mi A1, который обладает довольно неплохим оснащением. Второе место получил смартфон Moto G5S Plus с чипом Snapdragon 625, а на третьей строчке оказался Honor 9 Lite с приятным дизайном. Далее идет девайс Redmi Note 4, а замыкает рейтинг еще один китайский смартфон Xiaomi Mi Max 2 с GPU Adreno 506 и четырьмя гигабайтами ОЗУ.Стоимость таких устройств не будет выше 230 долларов.