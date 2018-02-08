Intel выпустила микрокоды для чипов Skylake от уязвимостей Spectre
Разработчики компании Intel сделали обновление для микрокода процессоров семейства Skylake, которое должно помочь в борьбе с уязвимостью против атак Spectre. Пока что патч безопасности доступен только для данной линейки мобильных и десктопных чипов.
Ранее в Intel уже выпускали обновление прошивки для чипов семейств Broadwell, Haswell, Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake, но спустя некоторое время стало известно, что данный патч приводит к нестабильной работе системы.
Тем не менее, программисты компании все-таки смогли решить проблемы для одной линейки своих чипов, поэтому обновленный программный код уже начинает потихоньку поступать партнерам предприятия. Стоит также отметить, что новые заплатки для чипов Broadwell, Haswell, Kaby Lake, Skylake X, Skylake SP или Coffee Lake от Spectre находятся на стадии бета-тестов.
Представители Intel призывают пользователей своевременно устанавливать обновления от операционных систем.
Ранее в Intel уже выпускали обновление прошивки для чипов семейств Broadwell, Haswell, Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake, но спустя некоторое время стало известно, что данный патч приводит к нестабильной работе системы.
Тем не менее, программисты компании все-таки смогли решить проблемы для одной линейки своих чипов, поэтому обновленный программный код уже начинает потихоньку поступать партнерам предприятия. Стоит также отметить, что новые заплатки для чипов Broadwell, Haswell, Kaby Lake, Skylake X, Skylake SP или Coffee Lake от Spectre находятся на стадии бета-тестов.
Представители Intel призывают пользователей своевременно устанавливать обновления от операционных систем.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:00