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На Google подали в суд за неисправности в смартфонах Pixel и Pixel XL

Представители юридической фирмы Girard Gibbs LLP составили жалобу и подали судебный коллективный иск против американской технологической корпорации Google. Так это уже не первая судебная тяжба между фирмой и поисковым гигантом, а не сей раз проблемой стала неисправность в работе микрофонов таких смартфонов как Pixel и Pixel XL.

На Google подали в суд за неисправности в смартфонах Pixel и Pixel XL


Несмотря на то, что Pixel и Pixel XL, представленные в позапрошлом году, очень часто расхваливают, все же находятся проблемные места и теперь это выливается компании в ненужные судебные разбирательства.

По мнению авторов судебного иска, компания Google виновна в том, что несмотря на неисправность все равно продавала смартфоны, при этом создатели девайсов об этом знали.

Как бы там ни было, более подробно узнать об этом деле можно будет уже после того как американская корпорация даст комментарии по этому поводу, поскольку их пока не поступало.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:40
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