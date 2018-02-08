На Google подали в суд за неисправности в смартфонах Pixel и Pixel XL

Несмотря на то, что Pixel и Pixel XL, представленные в позапрошлом году, очень часто расхваливают, все же находятся проблемные места и теперь это выливается компании в ненужные судебные разбирательства.По мнению авторов судебного иска, компания Google виновна в том, что несмотря на неисправность все равно продавала смартфоны, при этом создатели девайсов об этом знали.Как бы там ни было, более подробно узнать об этом деле можно будет уже после того как американская корпорация даст комментарии по этому поводу, поскольку их пока не поступало.