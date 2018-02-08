Ученые предоставили доказательства существования новой формы льда

Эксперименты проводились специалистами Ливерморской национальной лаборатории, в ходе которых получен суперионный лед в искусственных условиях лаборатории. Для получения положительного результата, физики использовали лазер для ударного сжатия льда-VII, следует из сообщений Nature Physics.Сам лед-VII, является одной из форм разупорядоченной кубической модификации льда, синтезированной в ячейку с алмазными наковальнями. Данная среда позволяет возбуждать ударные волны, с помощью лазера. В результате, учеными успешно получена форма суперионного льда.Как рассказали специалисты, когда лед приобретает суперионное состояние, состав ионов кислорода в нем образует жесткую кристаллическую решетку, в которой свободно перемещаются ионы водорода.Помимо прочего, специалисты уверены в высокой ионной проводимости такого льда. В дополнение, его структура сохраняет небольшую электронную проводимость.