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Ученые предоставили доказательства существования новой формы льда

Впервые, физикам из США удалось экспериментально получить состав суперионного льда. Данная форма существовала только в теории, предсказанной еще 30 лет назад.

Эксперименты проводились специалистами Ливерморской национальной лаборатории, в ходе которых получен суперионный лед в искусственных условиях лаборатории. Для получения положительного результата, физики использовали лазер для ударного сжатия льда-VII, следует из сообщений Nature Physics.

Ученые предоставили доказательства существования новой формы льда


Сам лед-VII, является одной из форм разупорядоченной кубической модификации льда, синтезированной в ячейку с алмазными наковальнями. Данная среда позволяет возбуждать ударные волны, с помощью лазера. В результате, учеными успешно получена форма суперионного льда.

Как рассказали специалисты, когда лед приобретает суперионное состояние, состав ионов кислорода в нем образует жесткую кристаллическую решетку, в которой свободно перемещаются ионы водорода.

Помимо прочего, специалисты уверены в высокой ионной проводимости такого льда. В дополнение, его структура сохраняет небольшую электронную проводимость.
dzen / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:20
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