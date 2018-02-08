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Эксперт рассказал, когда искусственный интеллект станет опасным для человечества

Эксперт решил успокоить людей и рассказать, когда, по его мнению, искусственный интеллект станет по-настоящему опасным для человека. Так отмечается, что ИИ может быть опасным только тогда, когда обретет свободу и станет осознанной личностью.

Эксперт рассказал, когда искусственный интеллект станет опасным для человечества


Подобным мнением эксперта поделились на сайте ToDay News Ufa. Так отмечается, что на сегодняшний день уже в некоторых отраслях жизни человека искусственный интеллект постепенно начинает появляться, но все же он пока под контролем людей. Именно программисты его обучают, задают тип работы и контролируют выполнение задач.

Что касается отдаленного будущего, когда ИИ может превратиться в прототип Скайнета из фильма «Терминатор», то этого стоит уже бояться, поскольку тогда данная технология будет самостоятельной и станет способной на собственную регуляцию, а также воссоздание чего-либо по своему замыслу.

В тот момент и станет известна дальнейшая судьба отношений ИИ и людей.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:30
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