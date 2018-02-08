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Ученые выявили ошибки при редактировании генома системой CRISPR

Исследователями израильского Института Вейцмана выяснено, что система CRISPR ранее защищала от вирусных интервентов бактерии, эти захватчики еще названы - флагами.

Системой сохранялись кусочки ДНК нападающих флагов на бактерии, впоследствии это помогало им отразить или распознать подобную угрозу. Но такой защитой обладают только 40% бактерий, поэтому ученые решили найти другие защитные механизмы. Как оказалось, рядом с известными генами находятся другие гены, функции которых не известны, сюда входит белок Cas9.

Ученые выявили ошибки при редактировании генома системой CRISPR


Отмечено, что вся система благополучно работает из-за способностей Cas9 делать разрезы ДНК, благодаря чему удаляется испорченный участок, а так же вставляется необходимый. Получается редактирование гена, что способствует избавлению человека заболеваний наследственного характера. Но в ходе экспериментов, учеными выявлены некоторые ошибки, допускаемые CRISPR.

Так, в особенностях ДНК, отличие от шаблона всего несколькими буквами в самом конце, энергии вполне может хватить для соответствующего их преодоления, а ДНК все равно разрушается, даже при подобном неполном соответствии. Но при условии нахождения данного несовпадения в начале, то завершение проверки проходит быстро и без потерь.

Голландский ученый Мартин Депкен уточняет, что вирусам свойственно постоянно мутировать, соответственно, их геном может не совпадать с хранящимся в памяти иммунитета бактерии. Разрезая ДНК с небольшими отличиями, CRISPR/Cas9 может бороться с эволюционирующими сформированными вирусами и обеспечить бактериям лучшую защиту.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:10
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