Ученые выявили ошибки при редактировании генома системой CRISPR

Системой сохранялись кусочки ДНК нападающих флагов на бактерии, впоследствии это помогало им отразить или распознать подобную угрозу. Но такой защитой обладают только 40% бактерий, поэтому ученые решили найти другие защитные механизмы. Как оказалось, рядом с известными генами находятся другие гены, функции которых не известны, сюда входит белок Cas9.Отмечено, что вся система благополучно работает из-за способностей Cas9 делать разрезы ДНК, благодаря чему удаляется испорченный участок, а так же вставляется необходимый. Получается редактирование гена, что способствует избавлению человека заболеваний наследственного характера. Но в ходе экспериментов, учеными выявлены некоторые ошибки, допускаемые CRISPR.Так, в особенностях ДНК, отличие от шаблона всего несколькими буквами в самом конце, энергии вполне может хватить для соответствующего их преодоления, а ДНК все равно разрушается, даже при подобном неполном соответствии. Но при условии нахождения данного несовпадения в начале, то завершение проверки проходит быстро и без потерь.Голландский ученый Мартин Депкен уточняет, что вирусам свойственно постоянно мутировать, соответственно, их геном может не совпадать с хранящимся в памяти иммунитета бактерии. Разрезая ДНК с небольшими отличиями, CRISPR/Cas9 может бороться с эволюционирующими сформированными вирусами и обеспечить бактериям лучшую защиту.