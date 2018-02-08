Ученые: Улучшенная древесина может заменить сталь
Ученые: Улучшенная древесина может полностью заменить сталь.
Американские исследователи мэрилендского университета разработали метод улучшения древесины, которым можно будет обеспечить ее повышенную прочность. Причем речь идет о конкуренции даже с металлами, материалы из обработанной древесины будут не менее надежны, чем стальные.
При использовании новаторского метода можно увеличить жесткость и прочность древесины в 10 раз, причем абсолютно природным способом. Натуральный состав, образующийся при этом, может превосходить даже титановые сплавы.
Новый материал по характеристикам аналогичен углеводородному волокну, зато стоимость производства значительно меньшая.
Этот метод даст возможность создавать прочные и долговечные конструкции, при этом дешевые и легкие. Причем обрабатывать можно древесину любого типа и вида, изобретенная американцами методика абсолютно универсальна.
Американские исследователи мэрилендского университета разработали метод улучшения древесины, которым можно будет обеспечить ее повышенную прочность. Причем речь идет о конкуренции даже с металлами, материалы из обработанной древесины будут не менее надежны, чем стальные.
При использовании новаторского метода можно увеличить жесткость и прочность древесины в 10 раз, причем абсолютно природным способом. Натуральный состав, образующийся при этом, может превосходить даже титановые сплавы.
Новый материал по характеристикам аналогичен углеводородному волокну, зато стоимость производства значительно меньшая.
Этот метод даст возможность создавать прочные и долговечные конструкции, при этом дешевые и легкие. Причем обрабатывать можно древесину любого типа и вида, изобретенная американцами методика абсолютно универсальна.
Наука
Добавил: tidings Вчера, 18:00