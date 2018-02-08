Ученые: Улучшенная древесина может заменить сталь

Американские исследователи мэрилендского университета разработали метод улучшения древесины, которым можно будет обеспечить ее повышенную прочность. Причем речь идет о конкуренции даже с металлами, материалы из обработанной древесины будут не менее надежны, чем стальные.При использовании новаторского метода можно увеличить жесткость и прочность древесины в 10 раз, причем абсолютно природным способом. Натуральный состав, образующийся при этом, может превосходить даже титановые сплавы.Новый материал по характеристикам аналогичен углеводородному волокну, зато стоимость производства значительно меньшая.Этот метод даст возможность создавать прочные и долговечные конструкции, при этом дешевые и легкие. Причем обрабатывать можно древесину любого типа и вида, изобретенная американцами методика абсолютно универсальна.