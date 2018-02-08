Pininfarina представит в Женеве 800-сильный электрокар
Специалисты итальянского автоателье Pininfarina на автосалоне в Женеве представят 800-сильный суперкар HK GT. Отмечается, что мощный автомобиль оснащён электрическим мотором, его построили для компании Hybrid Kinetic Group из Гонконга.
Суперкар HK GT рассчитан на четырёх пассажиров, он имеет две двери, а в качестве силовой установки выступает электрический двигатель мощностью 800 лошадиных сил. Машина имеет встроенный микротурбогенератор, который увеличивает дальность хода, вырабатывая энергию с целью пополнения запаса аккумуляторов.
Эксперты предполагают, что новый суперкар будет оснащён теми же технологиями, которые получил седан HKG H600, представленный в Женеве в 2017 году. Данная модель была представлена с двумя электрическими моторами, которые в общей сложности выдают 800 лошадиных сил. С таким силовым агрегатом автомобиль до первой «сотни» набирает разгон за 2,9 секунды, а его запас хода составляет 1 000 километров.
Суперкар HK GT рассчитан на четырёх пассажиров, он имеет две двери, а в качестве силовой установки выступает электрический двигатель мощностью 800 лошадиных сил. Машина имеет встроенный микротурбогенератор, который увеличивает дальность хода, вырабатывая энергию с целью пополнения запаса аккумуляторов.
Эксперты предполагают, что новый суперкар будет оснащён теми же технологиями, которые получил седан HKG H600, представленный в Женеве в 2017 году. Данная модель была представлена с двумя электрическими моторами, которые в общей сложности выдают 800 лошадиных сил. С таким силовым агрегатом автомобиль до первой «сотни» набирает разгон за 2,9 секунды, а его запас хода составляет 1 000 километров.
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Добавил: Алина Вчера, 17:50