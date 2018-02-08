Pininfarina представит в Женеве 800-сильный электрокар

Суперкар HK GT рассчитан на четырёх пассажиров, он имеет две двери, а в качестве силовой установки выступает электрический двигатель мощностью 800 лошадиных сил. Машина имеет встроенный микротурбогенератор, который увеличивает дальность хода, вырабатывая энергию с целью пополнения запаса аккумуляторов.Эксперты предполагают, что новый суперкар будет оснащён теми же технологиями, которые получил седан HKG H600, представленный в Женеве в 2017 году. Данная модель была представлена с двумя электрическими моторами, которые в общей сложности выдают 800 лошадиных сил. С таким силовым агрегатом автомобиль до первой «сотни» набирает разгон за 2,9 секунды, а его запас хода составляет 1 000 километров.