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Pininfarina представит в Женеве 800-сильный электрокар

Специалисты итальянского автоателье Pininfarina на автосалоне в Женеве представят 800-сильный суперкар HK GT. Отмечается, что мощный автомобиль оснащён электрическим мотором, его построили для компании Hybrid Kinetic Group из Гонконга.

Pininfarina представит в Женеве 800-сильный электрокар


Суперкар HK GT рассчитан на четырёх пассажиров, он имеет две двери, а в качестве силовой установки выступает электрический двигатель мощностью 800 лошадиных сил. Машина имеет встроенный микротурбогенератор, который увеличивает дальность хода, вырабатывая энергию с целью пополнения запаса аккумуляторов.

Эксперты предполагают, что новый суперкар будет оснащён теми же технологиями, которые получил седан HKG H600, представленный в Женеве в 2017 году. Данная модель была представлена с двумя электрическими моторами, которые в общей сложности выдают 800 лошадиных сил. С таким силовым агрегатом автомобиль до первой «сотни» набирает разгон за 2,9 секунды, а его запас хода составляет 1 000 километров.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:50
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