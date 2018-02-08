В Таиланде мужчина выиграл в лотерею 1.3 млн долларов и потерял билет

После того, как по счастливой случайности таец стал победителем лотереи, он решил устроить по этому поводу вечеринку для близких и друзей. Как потом рассказывали присутствующие там, мужчина был рад без памяти и уже распланировал свое будущее, учитывая выигрыш. Но после мероприятия таец так и не смог отыскать лотерейный билет.Таец был настолько потрясен этой потерей, что просто не смог этого вынести и, написав «Мне очень жаль. Пожалуйста, не запугивайте мою семью. Я на самом деле выиграл в лотерею», ушёл из жизни.Несчастный таец, чтобы получить больше шансов для выигрыша, приобрел 7 билетов с идентичными номерами. Как показал результат – эта методика оказалась удачной.Полицейские по факту случившегося проводят расследование. Пока не установлено, куда делись лотерейные билеты.