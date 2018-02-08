В Таиланде мужчина выиграл в лотерею 1.3 млн долларов и потерял билет
Житель Таиланда стал обладателем миллионного выигрыша в лотерею – 1.3 миллиона долларов. Однако счастливчик умудрился потерять заветный билет, чего не смог пережить.
После того, как по счастливой случайности таец стал победителем лотереи, он решил устроить по этому поводу вечеринку для близких и друзей. Как потом рассказывали присутствующие там, мужчина был рад без памяти и уже распланировал свое будущее, учитывая выигрыш. Но после мероприятия таец так и не смог отыскать лотерейный билет.
Таец был настолько потрясен этой потерей, что просто не смог этого вынести и, написав «Мне очень жаль. Пожалуйста, не запугивайте мою семью. Я на самом деле выиграл в лотерею», ушёл из жизни.
Несчастный таец, чтобы получить больше шансов для выигрыша, приобрел 7 билетов с идентичными номерами. Как показал результат – эта методика оказалась удачной.
Полицейские по факту случившегося проводят расследование. Пока не установлено, куда делись лотерейные билеты.
После того, как по счастливой случайности таец стал победителем лотереи, он решил устроить по этому поводу вечеринку для близких и друзей. Как потом рассказывали присутствующие там, мужчина был рад без памяти и уже распланировал свое будущее, учитывая выигрыш. Но после мероприятия таец так и не смог отыскать лотерейный билет.
Таец был настолько потрясен этой потерей, что просто не смог этого вынести и, написав «Мне очень жаль. Пожалуйста, не запугивайте мою семью. Я на самом деле выиграл в лотерею», ушёл из жизни.
Несчастный таец, чтобы получить больше шансов для выигрыша, приобрел 7 билетов с идентичными номерами. Как показал результат – эта методика оказалась удачной.
Полицейские по факту случившегося проводят расследование. Пока не установлено, куда делись лотерейные билеты.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 17:09