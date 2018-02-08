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Мария Кохно подозревается в увлечении эскортом

Бывшая участница "Дома-2" Мария Кохно в последнее время всё чаще публикует фотографии, на которых показывает себя чуть ли не в обнажённом виде, поэтому подписчики стали думать, что девушка взялась за эскорт, весьма популярный сегодня и у многих других экс-участниц известного реалити-шоу.

В данный момент Мария, если верить её словам, отдыхает в Тунисе со своим молодым человеком. Впрочем, многие фолловеры сомневаются в правдивости слов сексуальной скрипачки. При этом когда-то она считалась одной из самых интеллектуальных жительниц телестройки.

Мария Кохно подозревается в увлечении эскортом

Первые сомнения в том, что Кохно говорит правду, стали посещать головы поклонников сразу, когда девушка сообщила о своей отправке с любимым за границу на отдых. Дело в том, что совсем недавно белокурая красотка считалась пассией Ильи Яббарова, находящегося ныне на периметре.

Многим показалось странным, что Мария так быстро нашла нового кавалера, немедленно согласившись поехать с ним в тёплые края. Кроме того, Кохно отметила, что за поездку ей пришлось заплатить 1500 долларов. Далеко не все уверены, что у неё есть такие деньги, так как она называет себя безработной.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:17
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