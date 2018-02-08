Озвучены ценны на новый кроссовер Lexus RX 450

В компании Lexus на новый премиальный кроссовер RX 450L начали принимать заказы. Самая доступная модификация автомобиля комплектуется бензиновым двигателем V6 и переднеприводной системой. Стоимость кроссовера с полным приводом составит 49 070 долларов, а бензиновая модификация Luxury будет стоить 54 085 долларов.Также новый кроссовер будет доступен и в гибридной версии Lexus RX 450hL, под капотом которой установлен агрегат, состоящий из двух электрических моторов и двигателя V6 объёмом 3,5 литра, его общая производительность 308 лошадиных сил. Стоимость самой доступной модели с полноприводной системой составит 50 620 долларов, а модификация Luxury будет стоить 54 555 долларов.Базовая модификация кроссовера Lexus RX 450L оснащена сиденьями с электроприводом, 3-зонным климат-контролем, регулируемым рулевым колесом и другими функциями.