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Озвучены ценны на новый кроссовер Lexus RX 450

В американском офисе бренда Lexus сообщили цены на кроссовер Lexus RX 450L. На американском рынке стоимость самой доступной модификации данной модели стартует от 47 670 долларов, что эквивалентно 2 171 000 рублей.

Озвучены ценны на новый кроссовер Lexus RX 450


В компании Lexus на новый премиальный кроссовер RX 450L начали принимать заказы. Самая доступная модификация автомобиля комплектуется бензиновым двигателем V6 и переднеприводной системой. Стоимость кроссовера с полным приводом составит 49 070 долларов, а бензиновая модификация Luxury будет стоить 54 085 долларов.

Также новый кроссовер будет доступен и в гибридной версии Lexus RX 450hL, под капотом которой установлен агрегат, состоящий из двух электрических моторов и двигателя V6 объёмом 3,5 литра, его общая производительность 308 лошадиных сил. Стоимость самой доступной модели с полноприводной системой составит 50 620 долларов, а модификация Luxury будет стоить 54 555 долларов.

Базовая модификация кроссовера Lexus RX 450L оснащена сиденьями с электроприводом, 3-зонным климат-контролем, регулируемым рулевым колесом и другими функциями.
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Добавил: Алина Вчера, 17:40
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