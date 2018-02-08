Александр Галибин объяснил, почему не общался с дочкой

Многим актер полюбился после роли Мастера в постановке «Мастер и Маргарита», да и программу «Жди меня», которую он вел, смотрели с удовольствием. Александр, будучи гостем Бориса Корчевникова, рассказал, что семьей обзавелся рано – в 19 лет. Ему тогда было важно уйти от родителей и жить своей жизнью. Вскоре после женитьбы у пары родилась Маша. Галибин с первой женой прожили в браке 14 лет. Как признается актер, он многое делал для сохранения семьи, пока однажды не встретил женщину, к которой и ушел.Тогда дочь Маша очень болезненно отнеслась к расставанию родителей. Со своей стороны, Александр не оказывал на дочь никакого давления и ждал, когда она вырастет и все сама поймет и его простит, хотя актеру было непросто принять позицию Марии. Так что какое-то время родные люди даже не общались. Сейчас же у отца с дочерью отношения наладились. А у девушки уже и своя семья есть.