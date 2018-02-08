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Александр Галибин объяснил, почему не общался с дочкой

Актер Александр Галибин откровенно рассказал, как получилось, что он какое-то время не общался со своей дочерью.
Александр Галибин объяснил, почему не общался с дочкой


Многим актер полюбился после роли Мастера в постановке «Мастер и Маргарита», да и программу «Жди меня», которую он вел, смотрели с удовольствием. Александр, будучи гостем Бориса Корчевникова, рассказал, что семьей обзавелся рано – в 19 лет. Ему тогда было важно уйти от родителей и жить своей жизнью. Вскоре после женитьбы у пары родилась Маша. Галибин с первой женой прожили в браке 14 лет. Как признается актер, он многое делал для сохранения семьи, пока однажды не встретил женщину, к которой и ушел.

Тогда дочь Маша очень болезненно отнеслась к расставанию родителей. Со своей стороны, Александр не оказывал на дочь никакого давления и ждал, когда она вырастет и все сама поймет и его простит, хотя актеру было непросто принять позицию Марии. Так что какое-то время родные люди даже не общались. Сейчас же у отца с дочерью отношения наладились. А у девушки уже и своя семья есть.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:50
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