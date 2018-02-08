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Лиза Триандафилиди призналась, что не следит за своей фигурой на "Доме-2"

Участница "Дома-2" Лиза Триандафилиди, которая не так давно назвала себя по-настоящему счастливой, а поспособствовала этому долгожданная встреча с Алексеем Чайчицем, сказала несколько слов о своей фигуре.

Не секрет, что формы Лизы некогда стали причиной ссоры с Алексеем, из-за которой девушка даже чуть не отказалась ехать к нему на "Остров любви". Молодой человек, напомним, небрежно проронил фразу, из которой можно было понять, что фигура его бывшей возлюбленной нравится ему больше, чем фигура Лизы. Какое-то время Триандафилиди не хотела разговаривать с Чайчицем, но потом всё-таки простила его, а теперь счастлива.

Лиза Триандафилиди призналась, что не следит за своей фигурой на "Доме-2"

Как оказалось, прилетев на Сейшельские острова, Лиза, и прежде не особо следившая за свои весом, поправилась ещё больше, так как Алексей начал кормить её, что называется, изо всех сил.

"На проекте я не занимаюсь своей фигурой, стабильно ем минимум одну шоколадку перед сном, я вообще ем много сладкого. Лёша меня начал откармливать ещё на Поляне, а когда я прилетела на острова, меня ждал шоколадный рай", - рассказала Лиза.

До этого Триандафилиди и Чайчиц заявили, что не будут участвовать в свадебном конкурсе, а также добавили, что на проекте много лицемерия.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:28
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