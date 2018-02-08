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Дарья Пынзарь сообщила, что встала на путь правильного питания

Звезда телешоу "Дом-2" Дарья Пынзарь решила серьёзно взяться за свою фигуру, перейдя полностью на правильное питание.

Молодая мама двоих сыновей откажется от мучного и сладкого, жирного, молочных продуктов, а также будет употреблять побольше витамина D. Приём пищи будет осуществляться каждые три часа, но маленькими порциями.

Дарья Пынзарь сообщила, что встала на путь правильного питания

Кроме того, Пынзарь уменьшит употребление соли, однако полностью отказаться от неё не сможет, так как чувствует, что это точно ей не по силам. Зато обязательно будет ложиться спать пораньше и активно заниматься спортом. Дарья приглашает всех желающих женщин присоединиться к ней, ведь скоро весна, поэтому бороться с лишними килограммами нужно уже начинать сейчас.

Подписчики комментируют послание: кто-то готов составить компанию Дарье в борьбе с лишним весом, кто-то пишет, что с фигурой у них и так всё в порядке. Так или иначе активность под постом телезвезды наблюдается отличная. Всего за пару часов количество "лайков" перевалило за 10 тысяч, а комментариев насчитывает более двухсот.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:01
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