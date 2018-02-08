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Tesla Model X стал первым электромобилем пересекшим пустыню Сахара

Электрокар Tesla Model X стал первым в мире электромобилем, который пересек пустыню Сахара. Жители Хорватии Олег Маштруко и Александр Цветоцевич за 16 дней преодолели путь продолжительностью 8 600 километров на электрокаре Tesla Model X.

Tesla Model X стал первым электромобилем пересекшим пустыню Сахара


Старт любительского заезда состоялся в Будапеште, а финишем для путешественников стала малийская столица Бамако. Хорваты на электрокаре Tesla Model X проехали через всю пустыню Сахара. Для подзарядки машины они использовали большой бензиновый генератор, который следом возили на отдельной машине. По словам путешественников, электрокар ни раз застревал в непроходимых песках пустыни.

Цветоцевич и Маштруко в соцсети Facebook вели регулярный отчёт по каждому дню проведённому в пути. Они отмечают, что электрокар Tesla Model X произвёл настоящий фурор среди жителей тех стран по которым проезжали участники заезда. Большинство из них впервые видели машину с электрическим двигателем и спешили сделать фотографии на её фоне.
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Добавил: Алина Вчера, 17:20
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