Tesla Model X стал первым электромобилем пересекшим пустыню Сахара

Старт любительского заезда состоялся в Будапеште, а финишем для путешественников стала малийская столица Бамако. Хорваты на электрокаре Tesla Model X проехали через всю пустыню Сахара. Для подзарядки машины они использовали большой бензиновый генератор, который следом возили на отдельной машине. По словам путешественников, электрокар ни раз застревал в непроходимых песках пустыни.Цветоцевич и Маштруко в соцсети Facebook вели регулярный отчёт по каждому дню проведённому в пути. Они отмечают, что электрокар Tesla Model X произвёл настоящий фурор среди жителей тех стран по которым проезжали участники заезда. Большинство из них впервые видели машину с электрическим двигателем и спешили сделать фотографии на её фоне.