Компания Skoda представила фотографии обновленного хэтчбека Fabia

Рестайлинговый хэтчбек Skoda Fabia получил новые светодиодные фары, пересмотренный капот и 18-дюймовые колёсные диски. По словам представителей чешской компании, автомобиль получит иные сиденья, обновлённую приборную панель и модернизированную мультимедийную систему с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink.хэтчбек Skoda Fabia после обновления будет комплектоваться бензиновым силовым агрегатом производительностью 60, 75 и 110 лошадиных сил. Также автомобиль получит новые системы безопасности. Обновлённый хэтчбек в середине текущего года появится в продаже на европейском рынке.Кроме того в чешской компании Skoda планируют возродить «заряженную» версию Fabia RS, которая получит гибридную силовую установку.