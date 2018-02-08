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Компания Skoda представила фотографии обновленного хэтчбека Fabia

Чешская компания Skoda представила фотографии рестайлинговой модели Fabia, а также обнародовала некоторую информацию. Официальная презентация обновлённого хэтчбека состоится весной на автосалоне в Женеве.

Компания Skoda представила фотографии обновленного хэтчбека Fabia


Рестайлинговый хэтчбек Skoda Fabia получил новые светодиодные фары, пересмотренный капот и 18-дюймовые колёсные диски. По словам представителей чешской компании, автомобиль получит иные сиденья, обновлённую приборную панель и модернизированную мультимедийную систему с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink.

хэтчбек Skoda Fabia после обновления будет комплектоваться бензиновым силовым агрегатом производительностью 60, 75 и 110 лошадиных сил. Также автомобиль получит новые системы безопасности. Обновлённый хэтчбек в середине текущего года появится в продаже на европейском рынке.

Кроме того в чешской компании Skoda планируют возродить «заряженную» версию Fabia RS, которая получит гибридную силовую установку.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:10
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