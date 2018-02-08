Немцам рассказали о смертоносной мастурбации

Немецкие врачи приводят данные о том. что ежегодно из каждого миллиона граждан 1-2 человека погибают в результате мастурбации. Правда, медики говорят, что эта цифра на самом деле больше, ведь близкие не всех погибших людей хотят предавать огласке причину смерти и такие случаи официально не регистрируют.Смерть от самоудовлетворения медики называют аутоэротической. Самая распространенная причина такого исхода – гипоксия от недостатка кислорода, когда человек умирает из-за собственной неосторожности.Подсчитали, что при населении Германии в более чем 82 миллиона человек (2016 год), примерно 40 из них могли скончаться от неосторожной мастурбации.К слову, ученые из США определили причины, по которой самоудовлетворением занимаются мужчины и женщины. Так, сильная половина «страдает» этим из-за недостаточного количества секса, а слабая - чтобы получить дополнительное удовольствие во время самого секса.