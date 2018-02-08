Ученые используют Большой адронный коллайдер для поиска новой квазичастицы

Для эксперимента, международная группа специалистов, применит экспериментальную современную установку, с научным названием - TOTEM. Ученые преследуют цель по обнаружению оддерона, представляющего новейшую квазичастицу. Опыт заключается в прослеживании за поведением протонов при столкновениях, образующиеся при этом условия, способствуют созданию необходимых факторов для формирования нового вида материи. Учеными отмечено, что ранее, наблюдали образование квазичастиц только за созданием оддеронов, или квазичастиц, в которых четное количество глюонов.Идея нового эксперимента – подтвердить, что за нечетным количеством глюонов действительно наблюдается факт обмена. Необходимо отметить, что группа специалистов, объединенных изучением данной проблемы, состоит из более 100 ученых-физиков, представителей восьми стран мира.