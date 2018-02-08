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Рустам Солнцев мечтает о сыне, которого родит ему суррогатная мать

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев созрел для отцовства, поэтому решил воспользоваться услугами суррогатной матери.

Не секрет, что подобная услуга является довольно затратной, но Рустам к этому готов. Чтобы воплотить свою цель в жизнь, мужчина продаст свой мотоцикл эксклюзивного образца.

Рустам Солнцев мечтает о сыне, которого родит ему суррогатная мать

Солнцев заявил, что хочется, чтобы суррогатная мать была со славянскими корнями, а ещё лучше - русскими. Шоумен признался, что очень мечтает о сыне, который будет обладать фантастической внешностью.

Экс-участник скандального телешоу добавил, что отношения с женщинами его более не интересуют, так как за свою жизнь насытился ими вдоволь. Он желает воспитывать сына один, а делить ребёнка с кем-то ещё - точно не его. Представительница противоположного пола будет только кормилицей в тот период, когда чадо не может без грудного молока.

Рустам уже предвкушает, как будет заниматься с малышом, воспитывая его настоящим мужчиной, любящим спорт. С ранних лет мужчина собирается прививать ребёнку именно эти качества, которыми обладает в полной мере сам.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:26
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