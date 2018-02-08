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Кристиана Лубутена могут лишить монополии на красную подошву

У знаменитого француза Кристиана Лубутена, дизайнера-модельера обуви, есть все шансы проиграть судебные тяжбы с компанией Van Haren из Голландии, а в итоге – утратить исключительное право на производство туфлей с красной подошвой.

Кристиана Лубутена могут лишить монополии на красную подошву


В 2012 году «отец» женских "лабутенов" обратился в суд с иском против фирмы из Голландии Van Haren. Он обвинял фирму в том, что она тоже торгует похожими туфлями со знаменитой подошвой, но стоят они значительно меньше. Этим самым голландцы нарушили право Лубутена на интеллектуальную собственность.

Суд французский модельер выиграл без проблем и голландцы была вынуждены временно прекратить реализацию похожей обуви. Но вскоре Европейский суд рассматривал поданную Van Haren апелляцию. Основной защитник суда посоветовал принять сторону Van Haren: по его умозаключениям, цвет подошвы нельзя рассматривать отдельно от формы товара. А форма в странах ЕС не признана торговой маркой.

Рекомендации защитника - не норма к исполнению, однако как правило, суды к ним прислушиваются.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:30
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