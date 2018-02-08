Кристиана Лубутена могут лишить монополии на красную подошву

В 2012 году «отец» женских "лабутенов" обратился в суд с иском против фирмы из Голландии Van Haren. Он обвинял фирму в том, что она тоже торгует похожими туфлями со знаменитой подошвой, но стоят они значительно меньше. Этим самым голландцы нарушили право Лубутена на интеллектуальную собственность.Суд французский модельер выиграл без проблем и голландцы была вынуждены временно прекратить реализацию похожей обуви. Но вскоре Европейский суд рассматривал поданную Van Haren апелляцию. Основной защитник суда посоветовал принять сторону Van Haren: по его умозаключениям, цвет подошвы нельзя рассматривать отдельно от формы товара. А форма в странах ЕС не признана торговой маркой.Рекомендации защитника - не норма к исполнению, однако как правило, суды к ним прислушиваются.