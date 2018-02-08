СМИ "Оппозиционного блока" Украины назвали общую сумму дефолтных кредитов

По сведениям СМИ, принадлежащих "Оппозиционному блоку" Украины (бывшие члены "Партии регионов" Виктора Януковича), украинские банки не смогут вернуть половину выданных кредитов. В денежном выражении это составляет $20 млрд и большая их часть приходится на кредиты выданные частным предприятиям в 2010-2013 годах. И только $3 млрд задолжало население.Для сравнения: в России из 9 млн активных заемщиков - 7 млн уже перекредитовались. Однако из-за этого сумма невозвратных кредитов не уменьшилась - по сведениям Росстата, россияне задолжали более 1 трлн рублей, которые считаются "плохими кредитами". Такое определение относится к тем кредитам, по которым платежи не вносятся более 3-х месяцев. Кроме того возрастает количество заявлений от граждан, которые заявили о своей неплатежеспособности и просят объявить их банкротами - примерно 80 тысяч за прошедший год.