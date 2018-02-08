Бородина и Собчак разыгрывают дом среди подписчиков

В социальной сети Instagram появилось видео, в котором запечатлена встреча бывших коллег по скандальному телешоу "Дом-2".Женщины, после краткосрочного приветствия друг друга, приступили к оглашению условий конкурса. Всё это происходит на кухне экодома, счастливым обладателем которого станет один из подписчиков.Для участия в конкурсе необходимо подписаться на указанный аккаунт в социальной сети Instagram, а также на всех спонсоров данной страницы.Бородина и Собчак советуют всем принять участие в конкурсе, потому как кроме жилплощади, разыгрываются также айфоны и деньги. Если человек, который станет обладателем дома, откажется от него, то вместо этого на его банковскую карту будет переведена сумма в миллион рублей. Результаты розыгрыша станут известны 8 марта во время прямой трансляции.Многие подписчики заявили, что обязательно поучаствуют в конкурсе и испытают удачу. Однако немало и тех, кто отнёсся к этому критически, считая, что всё равно ничего не выиграют.