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Бородина и Собчак разыгрывают дом среди подписчиков

Ксения Бородина и Ксения Собчак организовали конкурс для подписчиков, главный приз которого - современный дом.

В социальной сети Instagram появилось видео, в котором запечатлена встреча бывших коллег по скандальному телешоу "Дом-2".

Бородина и Собчак разыгрывают дом среди подписчиков

Женщины, после краткосрочного приветствия друг друга, приступили к оглашению условий конкурса. Всё это происходит на кухне экодома, счастливым обладателем которого станет один из подписчиков.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на указанный аккаунт в социальной сети Instagram, а также на всех спонсоров данной страницы.

Бородина и Собчак советуют всем принять участие в конкурсе, потому как кроме жилплощади, разыгрываются также айфоны и деньги. Если человек, который станет обладателем дома, откажется от него, то вместо этого на его банковскую карту будет переведена сумма в миллион рублей. Результаты розыгрыша станут известны 8 марта во время прямой трансляции.

Многие подписчики заявили, что обязательно поучаствуют в конкурсе и испытают удачу. Однако немало и тех, кто отнёсся к этому критически, считая, что всё равно ничего не выиграют.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:54
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