Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали слишком интимным

Практически в канун Нового года известная американская актриса стала мамой, родив малыша 31 декабря. Сына супруги назвали Хаесом. Спустя почти два месяца Джессика Альба выложила в Сеть снимок, на котором она запечатлена в процессе грудного вскармливания.Однако данную публикацию не все восприняли однозначно. Среди поклонников кинозвезды нашлись те, кто осудил ее за столь интимное фото. Позднее Альба слегка отредактировала фотоснимок, добавив черную вставку в «нужном» месте.Но большинство фанатов знаменитости все же отметили, насколько хороша собой актриса, несмотря на три беременности.