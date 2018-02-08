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Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали слишком интимным

Известная голливудская актриса Джессика Альба выложила в Сеть фото, на котором кормит малыша грудью. Однако фанаты посчитали, что снимок слишком интимный, и звезде кино пришлось его немного отредактировать.

Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали слишком интимным


Практически в канун Нового года известная американская актриса стала мамой, родив малыша 31 декабря. Сына супруги назвали Хаесом. Спустя почти два месяца Джессика Альба выложила в Сеть снимок, на котором она запечатлена в процессе грудного вскармливания.

Однако данную публикацию не все восприняли однозначно. Среди поклонников кинозвезды нашлись те, кто осудил ее за столь интимное фото. Позднее Альба слегка отредактировала фотоснимок, добавив черную вставку в «нужном» месте.

Но большинство фанатов знаменитости все же отметили, насколько хороша собой актриса, несмотря на три беременности.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:10
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