Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали слишком интимным
Известная голливудская актриса Джессика Альба выложила в Сеть фото, на котором кормит малыша грудью. Однако фанаты посчитали, что снимок слишком интимный, и звезде кино пришлось его немного отредактировать.
Практически в канун Нового года известная американская актриса стала мамой, родив малыша 31 декабря. Сына супруги назвали Хаесом. Спустя почти два месяца Джессика Альба выложила в Сеть снимок, на котором она запечатлена в процессе грудного вскармливания.
Однако данную публикацию не все восприняли однозначно. Среди поклонников кинозвезды нашлись те, кто осудил ее за столь интимное фото. Позднее Альба слегка отредактировала фотоснимок, добавив черную вставку в «нужном» месте.
Но большинство фанатов знаменитости все же отметили, насколько хороша собой актриса, несмотря на три беременности.
Практически в канун Нового года известная американская актриса стала мамой, родив малыша 31 декабря. Сына супруги назвали Хаесом. Спустя почти два месяца Джессика Альба выложила в Сеть снимок, на котором она запечатлена в процессе грудного вскармливания.
Однако данную публикацию не все восприняли однозначно. Среди поклонников кинозвезды нашлись те, кто осудил ее за столь интимное фото. Позднее Альба слегка отредактировала фотоснимок, добавив черную вставку в «нужном» месте.
Но большинство фанатов знаменитости все же отметили, насколько хороша собой актриса, несмотря на три беременности.