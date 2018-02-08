Shuttle разрабатывает компьютер на платформе Intel Gemini Lake
Компания Shuttle в скором времени должна представить компактный компьютер, который сейчас имеет кодовое название DL10J. Известно, что устройство будет работать на основе аппаратной платформы Intel Gemini Lake.
Так внутри будет работать процессор Intel Celeron J4005 с двумя ядрами, которые работают на частоте 2-2,7 ГГц. В материнскую плату встроен графический чип Intel UHD Graphics 600. Также внутри присутствует два слота для оперативной памяти DDR4-2133, а общий ее объем может доходить до отметки в 8 Гб. Из накопителей имеется один твердотельный М.2, а также можно установить дополнительный диск, подключаемый через интерфейс SATA 3.0.
Из других компонентов стоит выделить порты USB 2.0, USB 3.0, DisplayPort, HDMI 2.0 и D-Sub. Есть модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и сетевой разъем Gigabit Ethernet.
В качестве программной среды могут применяться Windows 10 или Linux. О цене и дате выхода компьютера Shuttle пока не известно.
Так внутри будет работать процессор Intel Celeron J4005 с двумя ядрами, которые работают на частоте 2-2,7 ГГц. В материнскую плату встроен графический чип Intel UHD Graphics 600. Также внутри присутствует два слота для оперативной памяти DDR4-2133, а общий ее объем может доходить до отметки в 8 Гб. Из накопителей имеется один твердотельный М.2, а также можно установить дополнительный диск, подключаемый через интерфейс SATA 3.0.
Из других компонентов стоит выделить порты USB 2.0, USB 3.0, DisplayPort, HDMI 2.0 и D-Sub. Есть модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и сетевой разъем Gigabit Ethernet.
В качестве программной среды могут применяться Windows 10 или Linux. О цене и дате выхода компьютера Shuttle пока не известно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:00