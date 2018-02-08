Shuttle разрабатывает компьютер на платформе Intel Gemini Lake

Так внутри будет работать процессор Intel Celeron J4005 с двумя ядрами, которые работают на частоте 2-2,7 ГГц. В материнскую плату встроен графический чип Intel UHD Graphics 600. Также внутри присутствует два слота для оперативной памяти DDR4-2133, а общий ее объем может доходить до отметки в 8 Гб. Из накопителей имеется один твердотельный М.2, а также можно установить дополнительный диск, подключаемый через интерфейс SATA 3.0.Из других компонентов стоит выделить порты USB 2.0, USB 3.0, DisplayPort, HDMI 2.0 и D-Sub. Есть модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и сетевой разъем Gigabit Ethernet.В качестве программной среды могут применяться Windows 10 или Linux. О цене и дате выхода компьютера Shuttle пока не известно.