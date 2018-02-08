Huawei готовится к анонсу флагманов с тремя тыльными камерами

Стоит отметить, что презентация назначена на 27 марта текущего года в столице Франции. Представители бренда Huawei уже начали рассылать приглашения на показ сотрудникам средств массовой информации. Интересно, что специально в приглашении было изображено три круга, которые как бы символизируют три объектива основной камеры Huawei P20 Plus. Помимо такой камеры разработчики наделили устройство системой ИИ для проведения фотосъемки.Что касается девайса Huawei P20, то его оснастят полноразмерным дисплеем, а также процессором Kirin 970. Известно, что чип поддерживает работу с технологией искусственного интеллекта.