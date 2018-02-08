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«Мисс Англия» сфотографировалась топлес почти сразу после родов

«Мисс Англия» Джорджия Хорсли опубликовала в Сети фото, которое сделала почти сразу после родов. Поклонники британской модели отметили отличный внешний вид новоиспеченной мамы.

«Мисс Англия» сфотографировалась топлес почти сразу после родов


На снимке можно увидеть верхнюю часть тела топлес, но звезда подиума все же прикрыла грудь и лицо рукой. Под фото Хорсли написала, что процесс рождения малыша прошел спокойно, без инцидентов, и ребенок чувствует себя хорошо. Супруги назвали малыша Купером.

В комментарии к посту модель написала, что скучает по своему телу, однако очень рада природной красоте, которую могут продемонстрировать и похвастаться только молодые мамы. Наиболее важным для нее сейчас является здоровье сына, а об остальном можно подумать потом. Конечно, Хорсли планирует вернуться к занятиям спортом, однако на данный момент мысли не об этом.

Напомним, ранее модель размещала похожее фото, которое сделала перед родами. Она сильно переживала, как она сама написала, что врачам придется сделать ей кесарево сечение. Публикации «Мисс Англии» набрали свыше десяти тысяч отметок «Мне нравится» каждая. Поклонники пожелали звезде и ее малышу здоровья, отметив, что ее фигура находиться в «идеальном» состоянии после родов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:40
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