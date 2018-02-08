Зарегистрирована первая серия солнечных вспышек с октября

Специалисты NASA заявили, что солнечные вспышки были зафиксированы по росту степени рентгеновского излучения на орбите нашей планеты, достигнув уровня С.Ранее стало известно, что в скором будущем Солнце может затухнуть. Темп нагрева светила снижается, этому способствует низкая активность гиганта. Ученые сообщают, что серия солнечных вспышек закончится в течение суток.Кроме всего, сотрудники NASA заявили, что Земля отдаляется от Солнца, и не исключено, что наша планета в скором времени погрузится во тьму.