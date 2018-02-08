Зарегистрирована первая серия солнечных вспышек с октября
Сотрудники NASA зарегистрировали серию первых вспышек на Солнце в этом году. Вспышки подобного уровня последний раз наблюдались в октябре 2017 года.
Специалисты NASA заявили, что солнечные вспышки были зафиксированы по росту степени рентгеновского излучения на орбите нашей планеты, достигнув уровня С.
Ранее стало известно, что в скором будущем Солнце может затухнуть. Темп нагрева светила снижается, этому способствует низкая активность гиганта. Ученые сообщают, что серия солнечных вспышек закончится в течение суток.
Кроме всего, сотрудники NASA заявили, что Земля отдаляется от Солнца, и не исключено, что наша планета в скором времени погрузится во тьму.
Специалисты NASA заявили, что солнечные вспышки были зафиксированы по росту степени рентгеновского излучения на орбите нашей планеты, достигнув уровня С.
Ранее стало известно, что в скором будущем Солнце может затухнуть. Темп нагрева светила снижается, этому способствует низкая активность гиганта. Ученые сообщают, что серия солнечных вспышек закончится в течение суток.
Кроме всего, сотрудники NASA заявили, что Земля отдаляется от Солнца, и не исключено, что наша планета в скором времени погрузится во тьму.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:30