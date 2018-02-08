Panasonic представила защищенные бизнес-ноутбуки Toughbook CF-20 mk2

Так отмечается, что пользователь сможет вытягивать дисплей из основной конструкции и пользоваться отдельно защищенным планшетом. Благодаря более совершенной программе безопасности, ноутбуки Toughbook CF-20 mk2 можно применять в различных государственных структурах, где необходима полная конфиденциальность информации.Для обеспечения безопасности разработчики внедрили опцию, которая будет контролировать включение ноутбука. Так человека сначала просканирует фронтальная камера на основе Windows Hello, инфракрасного датчика и светодиода, а затем уже система допустит его к работе. Помимо этого стоит отметить съемный жесткий диск, который позволит хранить всю информацию при себе.