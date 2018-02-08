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Panasonic представила защищенные бизнес-ноутбуки Toughbook CF-20 mk2

Компания по производству потребительской техники представила новое поколение гибридных ноутбуков для бизнеса Toughbook CF-20 mk2, которые получили прочный защитный корпус. Сообщается, что девайс с легкостью трансформируется из ноутбука в планшет.

Panasonic представила защищенные бизнес-ноутбуки Toughbook CF-20 mk2


Так отмечается, что пользователь сможет вытягивать дисплей из основной конструкции и пользоваться отдельно защищенным планшетом. Благодаря более совершенной программе безопасности, ноутбуки Toughbook CF-20 mk2 можно применять в различных государственных структурах, где необходима полная конфиденциальность информации.

Для обеспечения безопасности разработчики внедрили опцию, которая будет контролировать включение ноутбука. Так человека сначала просканирует фронтальная камера на основе Windows Hello, инфракрасного датчика и светодиода, а затем уже система допустит его к работе. Помимо этого стоит отметить съемный жесткий диск, который позволит хранить всю информацию при себе.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:20
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