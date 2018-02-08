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Египет предложил России совместные проекты в области энергетики

В ближайшее время Египет и Россия могут заключить двухстороннее соглашение о сотрудничестве в области ТЭК. Это может стать результатом реализации предложений, предоставленных египетской стороной российскому правительству.

Ихаб Насром, чрезвычайный и полномочный посол Египта передал российской стороне предложения своего правительства о реализации общих проектов в области энергетики. Представителем от специализированного ведомства выступил Анатолий Яновский. На встрече обсудили возможные пути расширения сотрудничества на перспективу, учитывая заинтересованность египетской стороны в поставках российских технологий, оборудования.

Египет предложил России совместные проекты в области энергетики


Кроме того, если реализация всех предложений начнется, то строительство будут осуществлять специалисты из России. Наиболее известным совместным проектом в области энергетики в прошлом столетии стало строительство Асуанской ГЭС советскими специалистами в 70-е года 20 столетия. Тогда пришлось переносить на другое место древнеегипетский храм, потому что прежнюю территорию затопило водохранилище.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:40
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