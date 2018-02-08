Египет предложил России совместные проекты в области энергетики

Ихаб Насром, чрезвычайный и полномочный посол Египта передал российской стороне предложения своего правительства о реализации общих проектов в области энергетики. Представителем от специализированного ведомства выступил Анатолий Яновский. На встрече обсудили возможные пути расширения сотрудничества на перспективу, учитывая заинтересованность египетской стороны в поставках российских технологий, оборудования.Кроме того, если реализация всех предложений начнется, то строительство будут осуществлять специалисты из России. Наиболее известным совместным проектом в области энергетики в прошлом столетии стало строительство Асуанской ГЭС советскими специалистами в 70-е года 20 столетия. Тогда пришлось переносить на другое место древнеегипетский храм, потому что прежнюю территорию затопило водохранилище.