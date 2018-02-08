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Мать пятерых детей родила шестого прямо в коридоре клиники

Жительница американского штата Канзас, мать пятерых детей, родила шестого ребенка прямо в коридоре клиники. Новорожденного малыша многодетная мать назвала Макс.

Мать пятерых детей родила шестого прямо в коридоре клиники


Супружеская пара Трэвис и Джесс Хогган ожидали в своей семье пополнение. По расчетам родителей ребенок должен был родиться в ближайшие дни. Муж собрал вещи и отвез беременную жену в клинику заранее, чтобы не оказаться в неожиданной ситуации.

Пара планировала запечатлеть рождение ребенка прямо в клинике для семейного архива, поэтому сообщил их фотографу об отбытии перинатальный центр. Пока персонал клиники занимался обслуживанием поступившей роженицы, оформляя документы и прочее, малыш решил не ждать подходящего случая, и практически в коридоре медучреждения появился на свет. Схватки у женщины появились почти сразу по приезду в роддом. Медперсонал тут же оказал помощь женщине, и уже через несколько минут на свет появился маленький Макс.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:10
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