Мать пятерых детей родила шестого прямо в коридоре клиники

Супружеская пара Трэвис и Джесс Хогган ожидали в своей семье пополнение. По расчетам родителей ребенок должен был родиться в ближайшие дни. Муж собрал вещи и отвез беременную жену в клинику заранее, чтобы не оказаться в неожиданной ситуации.Пара планировала запечатлеть рождение ребенка прямо в клинике для семейного архива, поэтому сообщил их фотографу об отбытии перинатальный центр. Пока персонал клиники занимался обслуживанием поступившей роженицы, оформляя документы и прочее, малыш решил не ждать подходящего случая, и практически в коридоре медучреждения появился на свет. Схватки у женщины появились почти сразу по приезду в роддом. Медперсонал тут же оказал помощь женщине, и уже через несколько минут на свет появился маленький Макс.