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Новая ледостойкая морская платформа разработана в ДВФУ

В ДФВУ разработана новая ледостойкая платформа, предназначенная для работы по добыче нефти, в суровых морских условиях Арктики. Разработкой проекта занимался молодой студент Владислав Барышев.

Платформу можно использовать на мелководных участках шельфа. Не исключается, что изобретение послужит основой для модернизированной универсальной буровой платформы, с размещением разведывательного оборудования, для круглогодичной работы в условиях Арктики.

Новая ледостойкая морская платформа разработана в ДВФУ


Пройдены этапы оформления патента на платформу. Разработчик заложил в проекте платформы круглую ее форму, а при возникновении ледовых нагрузок, устойчивость обеспечивается рядом специальных анкерных устройств. Закрепляются они в слое донного грунта. Соответственно, высоту палубы можно изменять, в зависимости от глубины шельфа. Высота конструкции достигает 40 метров, а габаритный диаметр - до 90 метров.

Отмечена способность платформы к самостоятельному перемещению. Дрейфующий лед составляет одну из основных нагрузок, при проведении разведывательных бурильных работ в Арктике. По этому новая платформа разработана специально для использования в экстремально - суровых условиях тех мест, где очень короткий навигационный период.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:00
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