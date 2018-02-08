Microsoft выпустила голосового ассистента Cortana для iPad

Стоит напомнить, что ранее Cortana предлагалась только для десктопной и мобильной версии Windows 10, а также для iPhone и Android-смартфонов. Тем не менее, кто мог разобраться, тот имел возможность установить операционную систему Windows 10 на iPad и тоже благополучно пользоваться помощником, но такой вариант был бы очень неудобным.Разработчики из Microsoft отмечают, что программный код был оптимизирован, поэтому теперь ассистент можно запускать на планшетах с большим экраном, а сам запуск будет происходить на 20% быстрее. Одним недостатком является отсутствие русской версии, что значительно усложняет жизнь русскоязычным пользователям.