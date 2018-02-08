АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Microsoft выпустила голосового ассистента Cortana для iPad

Американская корпорация Microsoft расширила ряд устройств, на которых можно применить голосового помощника Cortana. Так теперь пользователи iPad имеют возможность скачать данную программу в сервисе App Store.

Microsoft выпустила голосового ассистента Cortana для iPad


Стоит напомнить, что ранее Cortana предлагалась только для десктопной и мобильной версии Windows 10, а также для iPhone и Android-смартфонов. Тем не менее, кто мог разобраться, тот имел возможность установить операционную систему Windows 10 на iPad и тоже благополучно пользоваться помощником, но такой вариант был бы очень неудобным.

Разработчики из Microsoft отмечают, что программный код был оптимизирован, поэтому теперь ассистент можно запускать на планшетах с большим экраном, а сам запуск будет происходить на 20% быстрее. Одним недостатком является отсутствие русской версии, что значительно усложняет жизнь русскоязычным пользователям.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали
Shuttle разрабатывает компьютер на платформе
Huawei готовится к анонсу флагманов с тремя
«Мисс Англия» сфотографировалась топлес почти
Зарегистрирована первая серия солнечных вспышек с
Лиза Триандафилиди призналась, что не следит за
Panasonic представила защищенные бизнес-ноутбуки
Мать пятерых детей родила шестого прямо в
Дарья Пынзарь сообщила, что встала на путь
Новая ледостойкая морская платформа разработана в
Microsoft выпустила голосового ассистента Cortana
Анна Семенович продемонстрировала пышную грудь
На AuTuTu появились данные о смартфоне Samsung
HP представила ноутбуки с заглушкой для веб-камеры
Генетики отследили историю появления цитрусовых
Волочкова сбрасывает вес в тренажерном зале, не
Компания Phoneblocks делает чехлы для смартфонов
Египет предложил России совместные проекты в
Физики предложили создать крылья самолетов из
Рустам Солнцев мечтает о сыне, которого родит ему
Молодежный кросс Dongfeng Fengshen AX4 оснастили
В России заработает система по отслеживанию
Экс-супруга бывшего президента Латвии
Бородина и Собчак разыгрывают дом среди
Спортивная версия внедорожника Chevrolet Traverse
Состоялась официальная презентация экстремального
Минэнерго: Российские энергокомпании
В Израиле алмазная биржа планирует выпуск
Американская Oracle ограничила работу с нефтяными
Постройневшая Алла Пугачева позировала перед
Российские туристы "заселят" Египет в этом году
Новый кроссовер Kia Sportage рассекретили до
Представлен тизер нового электрического
Официально представлен новый концептуальный
На рынок выйдет электрическая модель фургона
Арнольд Шварценеггер сыграет роль жестокого
Просмотреть все новости