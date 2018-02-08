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Анна Семенович продемонстрировала пышную грудь прямо в постели

Известная 37-летняя теледива Анна Семенович побаловала подписчиков очередной порцией фото, на которых демонстрирует свой бюст. В этот раз знаменитость открыла взору общественности пышную грудь прямо в постели.

Анна Семенович продемонстрировала пышную грудь прямо в постели


Анна Семенович известна публике не только, как певица, но и телеведущая многих передач. На днях поп-дива подогрела аппетит своих поклонников, разместив в Сети пикантные фотоснимки, на которых демонстрирует свою пышную грудь, лежа на постели. Именно такой ракурс и достаточная откровенность на снимке позволила побить рекорды по популярности. Пользователи оценили красоту певицы и пожелали ей выглядеть точно так же через многие года.

Подписчики оставили звезде множество комментариев, среди которых немало советов по поводу того, что Анне стоит подумать о том, что пора подумать о наследниках. Ведь за плечами уже 37 лет, поэтому необходимо поспешить. Что об этом думает Семенович, пока неизвестно.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:40
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