Анна Семенович продемонстрировала пышную грудь прямо в постели

Анна Семенович известна публике не только, как певица, но и телеведущая многих передач. На днях поп-дива подогрела аппетит своих поклонников, разместив в Сети пикантные фотоснимки, на которых демонстрирует свою пышную грудь, лежа на постели. Именно такой ракурс и достаточная откровенность на снимке позволила побить рекорды по популярности. Пользователи оценили красоту певицы и пожелали ей выглядеть точно так же через многие года.Подписчики оставили звезде множество комментариев, среди которых немало советов по поводу того, что Анне стоит подумать о том, что пора подумать о наследниках. Ведь за плечами уже 37 лет, поэтому необходимо поспешить. Что об этом думает Семенович, пока неизвестно.