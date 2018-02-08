На AuTuTu появились данные о смартфоне Samsung Galaxy C10 Plus
В тестере AuTuTu появились технические характеристики Samsung Galaxy C10 Plus. Стоит отметить, что в сервисе девайс был представлен как SM-C9100.
Известно, что телефон оснащен 6-дюймовым дисплеем Super AMOLED Full HD+. В аппаратной основе смартфона Galaxy C10 Plus работает процессор Qualcomm Snapdragon 660 с восемью ядрами. К нему прилагается 6 гигабайт оперативной памяти и графический чип Adreno 512. Объем памяти на встроенном носителе составляет 64 Гб.
Также стоит отметить операционную систему Android 7.1 Nougat, заключенную в фирменную программную среду Samsung Experience. Помимо этого имеются модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC для работы в системе платежей Samsung Pay. Скорее всего, что пользователи получат в Samsung Galaxy C10 Plus голосового помощника Bixby.
Отмечается, что данный смартфон станет дешевой альтернативой супер-дорогим устройствам Galaxy S9 и Galaxy S9+.
Известно, что телефон оснащен 6-дюймовым дисплеем Super AMOLED Full HD+. В аппаратной основе смартфона Galaxy C10 Plus работает процессор Qualcomm Snapdragon 660 с восемью ядрами. К нему прилагается 6 гигабайт оперативной памяти и графический чип Adreno 512. Объем памяти на встроенном носителе составляет 64 Гб.
Также стоит отметить операционную систему Android 7.1 Nougat, заключенную в фирменную программную среду Samsung Experience. Помимо этого имеются модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC для работы в системе платежей Samsung Pay. Скорее всего, что пользователи получат в Samsung Galaxy C10 Plus голосового помощника Bixby.
Отмечается, что данный смартфон станет дешевой альтернативой супер-дорогим устройствам Galaxy S9 и Galaxy S9+.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:30