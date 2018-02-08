Постройневшая Алла Пугачева позировала перед камерами рядом с Фёдором Бондарчуком на премьере фильма «Лед»
В одном из столичных кинотеатров на днях прошла премьера фильма «Лед». Здесь появились многие представители российского шоу-бизнеса. Но особое внимание папарацци привлекла к себе Алла Пугачева. Стоит отметить, что Примадонна в последнее время ещё больше постройнела. Звезда отечественной эстрады позировала перед камерами в обнимку с режиссером Федором Бондарчуком.
Звезда российского шоу-бизнеса Алла Пугачева сильно преобразилась в последнее время. На кинопремьеру Примадонна пришла в черных брюках и такого же тона тунике с поясом, подчеркнув выбранным нарядом постройневшую фигуру. Свой образ певица завершила браслетами на руках и распущенной копной светлых волос. Артистка буквально сияла перед объективами камер в обществе Федора Бондарчука.
Стоит отметить, что известный режиссер появился на мероприятии в одиночестве. Его супруга Паулина Андреева по какой-то причине на премьеру не пришла. Но Бондарчук не унывал, сияя улыбкой перед камерами в обнимку с Пугачевой.
Звезда российского шоу-бизнеса Алла Пугачева сильно преобразилась в последнее время. На кинопремьеру Примадонна пришла в черных брюках и такого же тона тунике с поясом, подчеркнув выбранным нарядом постройневшую фигуру. Свой образ певица завершила браслетами на руках и распущенной копной светлых волос. Артистка буквально сияла перед объективами камер в обществе Федора Бондарчука.
Стоит отметить, что известный режиссер появился на мероприятии в одиночестве. Его супруга Паулина Андреева по какой-то причине на премьеру не пришла. Но Бондарчук не унывал, сияя улыбкой перед камерами в обнимку с Пугачевой.