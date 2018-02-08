HP представила ноутбуки с заглушкой для веб-камеры

Так подобное решение позволит пользователю сохранить свои данные в случае, когда к его компьютеру получит доступ злоумышленник, а также избежать различных курьезов с включенной камерой.Стоит отметить, что из модельной линейки EliteBook, заглушкой был оснащены устройства 830, 840 и 850 в пятой генерации. Что касается HP ZBook, то здесь можно указать на ноутбуки 14u и 15u той же пятой генерации.EliteBook 830, 840 и 850 оснащены восьмым поколением чипов Intel Core, а вторая модель получила дискретную видеокарту AMD Radeon RX 540. Цена устройств составляет 1049, 1029 и 1039 долларов соответственно. HP ZBook 14u и 15u предлагаются по цене в 1099 и 1109 долларов.