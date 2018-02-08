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Волочкова сбрасывает вес в тренажерном зале, не снимая пуховик

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram ролик, в котором продемонстрировала, как сбрасывает вес, не снимая пуховик.

Волочкова сбрасывает вес в тренажерном зале, не снимая пуховик


На днях в сети Instagram появился видеоролик Анастасии Волочковой, которая в очередной раз решила удивить своих подписчиков. В нем танцовщица продемонстрировала публике один из вариантов снижения веса в тренажерном зале. Артистка надела объемный пуховик красного цвета и принялась выполнять активные движения на одном из тренажеров.

В комментариях под публикацией балерина объяснила поклонникам, что не стоит повторять подобное, если не уверены в своих силах. Она также добавила, что физические упражнения в теплой одежде хорошо помогают разогреться перед тренировкой, а также вызвать потоотделение не хуже, чем в русской бане.

Пост Анастасии Волочковой набрал более 170 тысяч просмотров. Поклонники известной балерины в очередной раз восхитились ее стройным телом и нереальной выдержкой, но без тех, кто критикует танцовщицу, также не обошлось.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:00
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