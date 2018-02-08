Компания Phoneblocks делает чехлы для смартфонов из мусора
Представители молодого стартапа Phoneblocks нашли способ делать чехлы для смартфонов из бытовых отходов. Так команда инженеров сделала специальный прибор, который позволяет создавать такие аксессуары, при этом аппарат дешевле и проще, чем традиционный 3D-принтер.
Отмечается, что когда такой аппарат попадет в массы, каждый желающий сможет сделать себе чехол для смартфона, а заодно помочь окружающей среде, поскольку устройство компании Phoneblocks принимает картонные стаканы, бумагу и даже пластиковые емкости.
Весь процесс построен на операции сильного сжатия мусора посредством использования пресса. Таким образом, на выходе в спрессованном виде человек получает сжатые твердые бытовые отходы в форме аксессуара для мобильного устройства.
Известно, что цена такого прибора 450 евро. Тем не менее, если купить его, можно будет сэкономить средства на покупке новых чехлов для своих телефонов.
Отмечается, что когда такой аппарат попадет в массы, каждый желающий сможет сделать себе чехол для смартфона, а заодно помочь окружающей среде, поскольку устройство компании Phoneblocks принимает картонные стаканы, бумагу и даже пластиковые емкости.
Весь процесс построен на операции сильного сжатия мусора посредством использования пресса. Таким образом, на выходе в спрессованном виде человек получает сжатые твердые бытовые отходы в форме аксессуара для мобильного устройства.
Известно, что цена такого прибора 450 евро. Тем не менее, если купить его, можно будет сэкономить средства на покупке новых чехлов для своих телефонов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:50