Компания Phoneblocks делает чехлы для смартфонов из мусора

Отмечается, что когда такой аппарат попадет в массы, каждый желающий сможет сделать себе чехол для смартфона, а заодно помочь окружающей среде, поскольку устройство компании Phoneblocks принимает картонные стаканы, бумагу и даже пластиковые емкости.Весь процесс построен на операции сильного сжатия мусора посредством использования пресса. Таким образом, на выходе в спрессованном виде человек получает сжатые твердые бытовые отходы в форме аксессуара для мобильного устройства.Известно, что цена такого прибора 450 евро. Тем не менее, если купить его, можно будет сэкономить средства на покупке новых чехлов для своих телефонов.