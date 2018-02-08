АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Дарья Пынзарь жалуется, что не может идти наперекор внутреннему голосу

Бывшая участница скандального телешоу "Дом-2" Дарья Пынзарь пожаловалась своим подписчикам на свой внутренний голос, из-за которого ей порой приходится отказываться от чего-то приятного.

Так, рассказывает Дарья, следуя зову своей интуиции, она отказалась от манящего отдыха на морском побережье, а вместо этого проводила время со своими детьми.

Дарья Пынзарь жалуется, что не может идти наперекор внутреннему голосу

Молодая мама не может объяснить, по какой именно причине ей вдруг захотелось отказаться от путешествия, но мысли о море её всё-таки не отпускают. На своей странице в Instagram она опубликовала позитивное семейное фото, на котором запечатлена сама Дарья, облачённая в спортивный купальник раздельного типа, а рядом с ней находятся сыновья.

Подписчики поспешили поддержать экс-участницу телестройки, которая явно разрывается в своих чувствах, уверяя её, что она сделала всё правильно, поскольку яркий внутренний голос игнорировать не стоит. В противном случае это может привести к печальным последствиям. Также фанаты не забыли похвалить Пынзарь за то, что она хорошая мать, которая идеально воспитывает детей, а ещё является любящей супругой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали
Shuttle разрабатывает компьютер на платформе
Huawei готовится к анонсу флагманов с тремя
«Мисс Англия» сфотографировалась топлес почти
Зарегистрирована первая серия солнечных вспышек с
Лиза Триандафилиди призналась, что не следит за
Panasonic представила защищенные бизнес-ноутбуки
Мать пятерых детей родила шестого прямо в
Дарья Пынзарь сообщила, что встала на путь
Новая ледостойкая морская платформа разработана в
Microsoft выпустила голосового ассистента Cortana
Анна Семенович продемонстрировала пышную грудь
На AuTuTu появились данные о смартфоне Samsung
HP представила ноутбуки с заглушкой для веб-камеры
Генетики отследили историю появления цитрусовых
Волочкова сбрасывает вес в тренажерном зале, не
Компания Phoneblocks делает чехлы для смартфонов
Египет предложил России совместные проекты в
Физики предложили создать крылья самолетов из
Рустам Солнцев мечтает о сыне, которого родит ему
Молодежный кросс Dongfeng Fengshen AX4 оснастили
В России заработает система по отслеживанию
Экс-супруга бывшего президента Латвии
Бородина и Собчак разыгрывают дом среди
Спортивная версия внедорожника Chevrolet Traverse
Состоялась официальная презентация экстремального
Минэнерго: Российские энергокомпании
В Израиле алмазная биржа планирует выпуск
Американская Oracle ограничила работу с нефтяными
Постройневшая Алла Пугачева позировала перед
Российские туристы "заселят" Египет в этом году
Новый кроссовер Kia Sportage рассекретили до
Представлен тизер нового электрического
Официально представлен новый концептуальный
На рынок выйдет электрическая модель фургона
Арнольд Шварценеггер сыграет роль жестокого
Просмотреть все новости