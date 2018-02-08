Дарья Пынзарь жалуется, что не может идти наперекор внутреннему голосу

Так, рассказывает Дарья, следуя зову своей интуиции, она отказалась от манящего отдыха на морском побережье, а вместо этого проводила время со своими детьми.Молодая мама не может объяснить, по какой именно причине ей вдруг захотелось отказаться от путешествия, но мысли о море её всё-таки не отпускают. На своей странице в Instagram она опубликовала позитивное семейное фото, на котором запечатлена сама Дарья, облачённая в спортивный купальник раздельного типа, а рядом с ней находятся сыновья.Подписчики поспешили поддержать экс-участницу телестройки, которая явно разрывается в своих чувствах, уверяя её, что она сделала всё правильно, поскольку яркий внутренний голос игнорировать не стоит. В противном случае это может привести к печальным последствиям. Также фанаты не забыли похвалить Пынзарь за то, что она хорошая мать, которая идеально воспитывает детей, а ещё является любящей супругой.