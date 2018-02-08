Физики предложили создать крылья самолетов из чешуи акул

Инженеры считают, что между акулами и самолетами много общего, когда конструкция аппаратов и живых существ позволяет преодолевать силу трения, снижая степень сопротивления среды. Однако акулы примерно 400 млн лет вели эволюционный отбор, достигнув в данном вопросе совершенства.Чешуйки акул различаются по форме в зависимости от места расположения. Нанеся структурный рисунок, похожий на акульи чешуйки, можно значительно повысить эффективность аэродинамических конструкций, позволяя им выполнять свой функционал с меньшими энергетическими затратами. Повышение эффективности порой достигало 323%, резюмируют ученые в статье Journal of the Royal Society Interface.